Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2026 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, arefe günüyle ilgili detaylar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bu yıl arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

Bayram öncesinde hazırlıklarını sürdüren milyonlarca kişi, bu tarihin resmi tatil olup olmadığını ve çalışma saatlerinin nasıl uygulanacağını araştırıyor.

Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, arefe günü yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.

Buna göre 19 Mart Perşembe günü kamu kurumları ve birçok resmi kuruluş öğle saatlerine kadar hizmet verecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak.