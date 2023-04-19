Arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arife günü ihlas suresi okumanın faziletleri Mübarek Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Duaların geri çevrilmediği arife gününde 1000 ihlas okumanın önemi ve faziletleri merak ediliyor. Arife günü 1000 ihlas ne zaman okunur? Arife günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Mübarek Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı. Ramazan Bayramı için geri sayım başladı.

Müslüman alemi için önemi büyük olan Ramazan ayına veda edip bayramı kucaklamaya hazırlanıyoruz.

Ramazan Bayramı’nın arifesi 20 Nisan tarihine denk geliyor. Vatandaşlar arife gününde bayram hazırlıkları yapıyor.

Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce olan arife gününü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde ihlas suresi okumanın faziletlerini araştırıyor.

Peki Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde faziletini vurguladığı arife günü ihlas suresi okumanın önemi nedir?

Bayram öncesi arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? 20 Nisan arife günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte detaylar…

Arife günü 1000 ihlas hangi vakitte okunur?

Hadis-i şerifte arife günü ihlas suresi okunmasıyla ilgili “Kim ihlas suresini arife gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” deniyor.

Arife günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir. Bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arife günü bin ihlası yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir.

Arife günü 1000 ihlas okumanın faziletleri

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır.

Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

İhlas Suresi okunuşu

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).