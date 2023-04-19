Arife Günü (20 Nisan Perşembe 2023) eczaneler açık mı? Kaçta kapanacak? Arife günü geçerli olacak eczane mesai saatleri araştırılıyor. Peki eczaneler arife günü açık mı? Eczaneler kaça kadar açık? İşte mesai saatleri..

Eczane çalışma saatleri, Arife günü kapsamında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 20 Nisan Perşembe sabah saatlerinde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Arife günleri, yarın gün idari tatil olarak geçtiğinden eczanelerin mesaisi merak edildi. Peki eczaneler açık mı, kaça kadar? İşte 20 Nisan Perşembe eczane çalışma saatleri... Arife günü eczaneler açık mı? Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arife günü açık olacak. 20 Nisan Perşembe mesai saatleri Eczaneler arife günü saat 09.00 ile 13.00 arasında hizmet verecek. Ardından nöbetçi eczaneler açık kalacak.