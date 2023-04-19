Arife Günü mesajları 2023: Farklı, anlamlı, dualı, ayetli Arife Günü mesajları ve sözleri! Arife gününde sevdiklerine mesaj atmak isteyenler en güzel ve anlamlı Arife günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte resimli, dualı, ayetli Arife Günü mesajları ve sözleri 2023!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona eriyor.

Arife günü bayramı karşılıyor...

Bayramın müjdecisi olan arifenin anlam ve önemini anlatmak için sosyal medya platformları üzerinden Arife Günü mesajlarını ve sözlerini paylaşıyor.

Arife gününde sevdiklerine, akrabalarına, arkadaşlarına anlamlı Arife günü sözleri ve mesajları göndermek isteyenler, birbirinden güzel, anlamlı, kısa-uzun ve resimli Arife günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

İşte en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, resimli Arife günü mesajları ve sözleri 2023.

Arife günü mesajları 2023

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arife gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arife gününüz mübarek olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arife gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arife gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arife dileğiyle.

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te‘âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur.” (Hakimü’t-Tirmizî, Esrâru’l-Hac.)

Allah’tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım.” (Muslim)

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.