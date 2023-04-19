Arife nasıl yazılır? Arefe mi arife mi? TDK'ya göre doğru yazılışı... Ramazan Bayramı'na ksıa bir zaman kala arife gününü kutlamak isteyen ya da araştırma yapmak isteyenler arife kelimesinin doğru yazılışını merak ediyor. Peki arife nasıl yazılır? Arefe mi arife mi? İşte TDK'ya göre doğru yazılışı...

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelindi. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala arife günü gündemde yerini aldı. Bayramdan bir gün öncesini ifade etmek için kullanılan arife - arefe kelimeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışmalara yol açıyor. Sosyal medyada binlerce kullanıcı ikiye bölünmüş, arife ve arefe kelimelerinin doğru yazılışlarını savunuyor. Türk Dil Kurumu bu tartışmalara son noktayı koydu. Arife (arefe) kelimesinin doğru yazılışını açıkladı. Peki arife (arefe) nasıl yazılır? Hangisi doğru? İşte TDK'ya göre doğru yazılışı... Arife (arefe) nasıl yazılır? Arapça kökenli olan arefe kelimesinin TDK’ya göre doğru yazılışı arifedir. Arife, belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün demektir.