Arınma: Gusül abdesti nasıl alınır? En doğru gusül abdesti alınışı Kandil olması vesilesiyle gusül (boy) abdestine ilişkin detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları nelerdir? Boy abdesti alınırken ne denir, nasıl niyet edilir? İşte bilgiler...

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Gusül abdesti bedenin tümünün temizliği anlamına geldiği gibi manevi bir temizlenme ve arınma olarak kabul edilmektedir.

Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik halinden kurtulmak için gerekli olan dinî temizliktir.

İslam'da ibadetlerin temiz bir bedenle yapılması önemlidir. Gusül abdesti, bu temizlik sağlanmadan önce bazı ibadetlerin (namaz gibi) kabul edilmesini sağlar.

Cinsel ilişki sonrası gusül abdesti almak, kişinin cinsel ilişkiyi temiz bir şekilde sonlandırmasını sağlar.

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’ân okumak gibi ibadetleri ve taatleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.

Peki, gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları nelerdir? Boy abdesti alınırken ne denir? İşte detaylar...

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır.

Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur.

Sünnetli gusül abdesti

Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle alınır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker.

Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.

Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.

Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar.

Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Boy abdesti alınırken ne denir?

Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.