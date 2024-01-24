Armut kabuğunu sakın bir daha çöpe atmayın! Meğer şifası kabuğundaymış… Sevilen meyvelerden biri olan armudun bu faydasını çoğu kişi bilmiyor. Soyup atılan kabuklarında aslıında şifa gizli. Bu etkilerini öğrendikten sonra kabukları attığınıza pişman olacaksınız…

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Sağlığımız açısından birçok vitamin ve minarel içeren armut sevilen ve sıkça tüketilen bir meyve. Ancak armut yerken yaptığımız bu hata bizi pişman edecek.

Çoğu kişi armudu kabuklarıyla tüketmeyi tercih etmiyor. Yemeden önce soyulan bu kabuklar ne yazık ki çöpe gidiyor. Ama aslında tüm şifası da bu çöpe attığımız kabuklarında saklıymış.

Faydaları saymakla bitmiyor

Armut, bol C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Aynı zamanda kalp sağlığımızı koruma altına alan armut, kemik sağlığını da koruma altına alır.

Armut kabuğu, armudun etli kısmından daha fazla life sahip. İşte, içerdiği bolca lif sayesinde çayı da adeta bir şifa deposu.

Medyatava'da yer alan habere göre, armut kabuğu, bağışıklık sistemini güçlü tutuyor, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı vücudun direncimizi adeta demir gibi güçlendiriyor.

Armut kabuğu çayı

Aynı zamanda armut kabuğu, vücudumuzda oluşan enfeksiyonlara karşı resmen bir bariyer etkisi sunuyor.

Bunca faydası olan armut kabuğundan en iyi şekilde yararlanmak için ise kabuklardan çay yapmak oldukça doğdu bir adım. İşte, armut kabuğu çayı hazırlanışı…

2 bardak suyu bir tencereye koyun.

Ardından 1 tane armut kabuğunu soyun ve suya atın.

Yaklaşık 15 dakika kadar kabukları bu şekilde kaynatın.

Dilerseniz içerisine atacağınız limon dilimi, karanfil veya çubuk tarçın ile çayın hem lezzetini hem de şifasını artırabilirsiniz.