Arsa avcılarına müjde: 15 bin liraya tapu veriliyor… Acele eden, arsayı kapacak

Hayalindeki eve sahip olmak isteyenler için müjdeli haber Milli Emlak'tan geldi!
Milli Emlak'ın resmi sayfasında yer alan arsalar, piyasa koşullarının çok altında satışa sunularak, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Özellikle son yayımlanan ilan, ucuz fiyat etiketiyle dikkat çekerek, ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.
Duyan o şehre akın ediyor
Bayburt'ta Milli Emlak tarafından düzenlenen arsa satışı, vatandaşları bekliyor.
16 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan satışta, 14 bin TL'lik uygun fiyat etiketiyle arsa sahibi olma fırsatı sunuluyor.
Saat 11.30'da merkezde düzenlenecek olan açık artırmada, en yüksek teklifi veren kişi arsanın sahibi olacak.
Milli Emlak'ın duyurusuna göre, arsa sahibi olan vatandaşlar, yeni taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf olacaklar.
Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺14.000,00
Teminat Bedeli: ₺4.200,00
Uygun Yüzölçümü: 211,89 m²
İhale Tarihi: 16/04/2024
İhale Saati: 11:30
İhale Yeri: Bayburt / Merkez
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