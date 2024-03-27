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Arsa avcılarına müjde: 15 bin liraya tapu veriliyor… Acele eden, arsayı kapacak

Arsa avcılarına müjde: 15 bin liraya tapu veriliyor… Acele eden, arsayı kapacak Milli Emlak resmi adresi üzerinden başlattığı sudan ucuz fiyat etiketiyle arsa satışıyla, ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. O şehirde 15 bin liraya arsa satılıyor.