Artık gün nedir? Artık gün nasıl hesaplanır? Artık yıl, takvim yılından biraz uzundur ve bu durum mevsimlerin kaymasını önlemek için her dört yılda bir ekstra gün eklenmesini gerekli kılar. Peki artık gün nasıl hesaplanır?

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Bugün 29 Şubat, yılın sadece dört senede bir olan bir günü. Bugüne "artık gün" ya da "artık yıl günü" deniyor.

Bu gün, normalde Şubat ayının sadece 28 gün olduğu yıllarda bir ekstra gün olarak ekleniyor çünkü güneş yılı, takvim yılından biraz daha uzun.

Bu ekstra günü ekleyerek, takvimimizde mevsimlerin yerinde kalmasını sağlıyoruz.

Artık gün nasıl hesaplanır?

Artık yılın hesaplanması Gregoryen takvimine göre yapılır. Bir yılın artık yıl olup olmadığını belirlemek için şu kurallar geçerlidir:

- Yıl 4'e tam bölünüyorsa (örneğin 2004, 2008, 2012, 2016), o yıl bir artık yıldır.

- Ancak, 100'e tam bölünebilen bir yıl ise (örneğin 1900, 1800, 1700), o yıl artık yıl olmaz.

- Ancak, 400'e tam bölünebilen bir yıl (örneğin 1600, 2000, 2400) yine artık yıldır.

Bu kurallara göre, 4'e tam bölünebilen yılların çoğu artık yıldır, ancak 100'e tam bölünebilen yıllar arasında olanlar artık yıl değildir. Ancak, 400'e tam bölünebilen yıllar hala artık yıldır. Bu kuralların uygulanmasıyla ortalama bir yıl 365.2425 gün olacak şekilde düzenlenmiş olur.