Asansörlerdeki renk kodlarına dikkat: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkler bakın ne anlama geliyor

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Apartman ve site sakinlerinin sıklıkla kullandığı asansörlerin güvenliği, düzenli periyodik kontrollerle sağlanıyor.

Kontroller sonrasında, asansörlerin güvenlik durumu hakkında bilgi veren renkli etiketler, kullanıcıların rahatlıkla görebileceği yerlere yapıştırılıyor.

Bu renkli etiketler, asansörün can ve mal güvenliği açısından uygunluğunu belirtmek için kullanılıyor.

Genellikle kabin içindeki kumanda butonlarının çevresine ve ana duraktaki kumanda düğme panellerinin yanına yerleştirilen bu etiketler, kullanıcıların güvenle asansörü kullanabilmeleri için hayati önem taşıyor.

Peki, hangi renk ne anlama geliyor?

KIRMIZI ETİKET

Kırmızı etiket, asansörün yüksek risk içerdiğini ve acil müdahale gerektirdiğini gösterir. Bu etiketle işaretlenmiş asansörlere binmek, can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike yaratabilir.

Eğer sorunlar 30 gün içinde giderilmezse, belediyeye bildirilen asansör mühürlenerek kullanıma kapatılır.

SARI ETİKET

Sarı etiketli asansörler, belirli kusurlara sahip olan ve can güvenliği riski barındıran asansörlerdir. Bu tür asansörlerin gerekli bakımları tamamlanmalı ve 60 gün içinde tekrar kontrol edilmelidir.

MAVİ ETİKET

Hafif kusurlu olarak değerlendirilen mavi etiketli asansörler, kullanıcılar için düşük risk taşır.

Ancak bu etiketli asansörlerin de düzenli bakımının yapılması ve 12 ay sonra takip kontrolünden geçmesi gerekmektedir.

YEŞİL ETİKET

Yeşil etiket, asansörün tamamen güvenli ve kullanıma uygun olduğunu ifade eder. Bu etiketli asansörler, düzenli bakımları yapılmak kaydıyla sorunsuz şekilde kullanılabilir.