Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Hüseyin Topuz

2025'in Ocak ayından itibaren uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni asgari ücretin belirleneceği toplantılar vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere üç kez bir araya geldi.

İlk üç toplantıda herhangi bir rakam açıklanmazken vatandaşlar 4. toplantı hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu mu? 4. toplantı ne zaman olacak? İşte, detaylar...

4. toplantı ne zaman olacak?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 3. toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi.

4. toplantının önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor..