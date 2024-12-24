Asgari ücret zam oranı 2025: Ne kadar, kaç TL oldu? İşte brüt ve net asgari ücret…

Haber Merkezi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün dördüncü ve son toplantısını gerçekleştirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından nihai karar alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti duyurdu.

Açıklamaya göre, belirlenen yeni rakam hem işçi hem de işveren tarafında geniş çapta tartışılan bir denge oluşturdu.

Peki, yeni asgari ücret ne kadar oldu ve zam oranı ne?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretini açıkladı. Yeni asgari ücret, 22.104 TL olarak belirlendi. Açıklamaya göre, bu rakamla birlikte asgari ücrete toplamda %30 oranında zam yapılmış oldu.

İşveren desteği de 700 liradan bin liraya çıktı.