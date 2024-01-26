Asidi kaçan kolaların yeri artık çöpe değil! Mutfakta mucizeler yaratıyorlar… En çok sevilen gazlı içeceklerin başında yer alan kola asidi kaçtığı zaman herkes tarafından çöpe atılıyor. Ama asidi kaçan bu kolalar mutfakta öyle mucizeler yaratıyormuş ki bunca zaman attığınıza pişman olacaksınız…

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Gazlı içecekler arasında en çok kola tüketiliyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği kolalar asitleri kaçtığı zaman her evde olduğu gibi çöpün yolunu tutuyor.

Ama kolaların öyle mucizeleri varmış ki duyduktan sonra bir daha çöpe atmayacaksınız.

Mutfakta hünerlerinize hüner katıyor…

Kolaları, en çok tercih edilen içecek olarak sofralardaki yerini hepimiz biliyoruz. Ancak bu mucizelerle kola artık içecek değil ana yemek olarak sofralarınızda yer alacak.

İşte, kolay ile yaratabileceğiniz bazı lezzetler…

Kola Soslu Hindi

Kola ile hazırladığınız bir sos ile hindi etinin lezzetini farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Kola, soya sosu, sirke ve baharatlarla hazırladığınız bu sos ile hindiyi marine ettikten sonra fırınlayabilirsiniz.

Kola Soslu Köfte

Köftelerin yanında içtiniz kola artık köftenin içine katılacak. Köftenin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayan bu yöntem herkesi şaşırtıyor. Kola, soğan, sarımsak, biber salçası ve baharatları kıymanın üzerine ekleyerek iyice harmanlayınız.

Kola Çıtır Tavuk

Kola, mısır unu ve baharatlarla karıştırılarak hazırlanan bir karışımla tavuk parçaları kaplanıp kızartıldığında, nefis çıtır tavuklar elde edebilirsiniz. Kola, tavuğun üzerinde çıtır bir kaplama oluşturarak farklı bir lezzet sunar.

Kola Soslu Börek

Belki de aklınıza gelip gelebilecek son şey bu olabilir. Börek yapımında kola ile hamurunuzu lezzetlendirebilirsiniz. Hamurun içerisine eklenen bir miktar kola pişme aşamasında hamura kıtırlık ve lezzet katmaktadır.

Kola Lezzetli Sos

Oldukça kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolalı sos ile sofralarınızı şenlendirecek adeta bir lezzet şöleni yaratacaksınız. Kola, tereyağı ve kahverengi şeker ile hazırlanan sos dondurma ya da kek gibi tatlıların üzerinde nefis bir tat sunuyor.

Kola Soslu Enginar

Kola, limon suyu ve zeytinyağı ile hazırlanan bir sostan enginarları geçirerek pişirebilirsiniz. Bu tarifte, kola enginarlara eşsiz bir tat ve lezzet katar.

Kola Soslu Barbekü Tavuk

Kola, soya sosu, sirke ve barbekü sos ile Hazırladığınız karışımı tavuk parçalarını marine etmek için kullanınız. Tadına doyulmayacak tavuklar ile şahane bir akşam yemeği keyfi süreceksiniz.