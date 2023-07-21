Aşırı ısınan telefonu soğutmanın 5 yolu Sıcak yaz günlerinde dahi elden düşmeyen akıllı telefonlar, aşırı ısınabiliyor. Adeta alev topuna dönüşen bataryaları soğutmanın yollarını sizler için araştırdık.

Cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 7/24 elimizde olan akıllı cihazlar, zaman zaman aşırı ısınıyor.

Soğutmak için yapılması gerekenler ise araştırılıyor.

Telefonunuz gerçekten aşırı sındığında, bir veya iki dakika için dondurucuya veya buzdolabına koymayı düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bunun korkunç bir fikir olduğunu söyleyelim.

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Orijinal şarj kullanın

Farklı şarj cihazları farklı wattlara sahiptir ve farklı cihazlar için optimize edilmiştir. İdeal olarak, telefon markanızın resmi şarj cihazlarını ve kabloları kullanmaya özen gösterin.

Arka planı temizleyin

Açık kalan uygulamalar, cihazı yormaya devam edecektir. Arka planda çalışan tüm appleri kapatın.

Kapatıp açın

Cihazı yeniden başlatın ve varsa güncellemeleri tamamlayın.

Düşük moda alın

Düşük pil modu ve ekran parlaklığı, cihazın daha az güç harcamasını sağlayacaktır.

Serin yerde tutun

Varsa telefon kılıfınızı çıkartın ve cihazı güneşe maruz kalmayan bir yere koyun.