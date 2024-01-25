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ASKİ ilçe ilçe duyurdu: Ankara’nın o ilçelerine elektrik verilmeyecek! 25 Ocak ASKİ elektrik kesintisi

ASKİ ilçe ilçe duyurdu: Ankara’nın o ilçelerine elektrik verilmeyecek! 25 Ocak ASKİ elektrik kesintisi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 25 Ocak tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.