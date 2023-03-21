ASKIDA! Seçmen Listesi İtirazı Nasıl Yapılır? Seçmen Listelerine İtiraz Usulü 2023! YSK tarafından askıya çıkarılan seçmen listeleri, vatandaşlarca sorgulanıyor. İtiraz etmek isteyenler ise sürece dair detayları araştırıyor. Peki, YSK seçmen listesine nasıl itiraz edilir? YSK seçmen listesi itiraz son günü ne zaman? İşte itiraz sürecine ilişkin bilgiler...

Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgileri esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesi sağlanır.

Bu amaçla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için itiraz süresi de verilir.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde geçerli olacak seçmen listeleri, güncellenmek üzere askıya çıkarıldı.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Dışı Seçmen Kütüğü, bugün sabah saat 08.00'den itibaren "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edildi ve itiraz süresi başladı.

Listelere itirazlar, bugünden başlamak üzere 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Deprem bölgesinde olup adres değişikliği yapamayanlar da bu süreçte işlemlerini tamamlayabilecek.

Peki, seçmen listesine nasıl itiraz edilir? Seçmen listesi itiraz süresi ne kadar? Son gün ne zaman? İşte detaylar...

Seçmen listesi askı süresi 2023

YSK'nın açıkladığı seçim takvim uyarınca, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları da bugünden itibaren "www.ysk.gov.tr" adresinden sorguya açıldı.

Vatandaşlar bugün itibarıyla kendi evlerindeki ve yaşadıkları binadaki seçmen kayıtlarını internet üzerinden kontrol edebiliyor.

Bir yanlışlık olduğunu düşünenler veya değiştirmek isteyenlerin ise " 2023 askı süresi" olan 21 Mart - 2 Nisan içerisinde itirazda bulunması gerekiyor.

Seçmen listesine nasıl itiraz edilir?

Askıda olan seçmen listelerine;

1) Siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri;

a. O ilçede oturan tüm seçmenlerle,

b. Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı gibi),

ile ilgili olarak,

2) Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili, itirazda bulunabilirler.

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılır.

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilirler.

Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.