Aston Villa - PSG rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Çeyrek finalin rövanş karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, Fransız devi Paris Saint-Germain’i konuk edecek.

İlk maçta Fransa’da rakibine 3-1 mağlup olan Villa, kendi taraftarı önünde büyük bir geri dönüşe imza atmak istiyor.

Futbolseverleri nefes kesen bir 90 dakika bekliyor. Peki, Aston Villa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

ASTON VİLLA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - PSG mücadelesi 15 Nisan Salı akşamı futbolseverlerle buluşacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Kamara, McGinn, Rogers, Ramsey; Rashford.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Dembele, Doue, Kvaratskhelia.

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Kübra Kireççi
Editor