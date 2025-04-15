Aston Villa - PSG rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Çeyrek finalin rövanş karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, Fransız devi Paris Saint-Germain’i konuk edecek.

İlk maçta Fransa’da rakibine 3-1 mağlup olan Villa, kendi taraftarı önünde büyük bir geri dönüşe imza atmak istiyor.

Futbolseverleri nefes kesen bir 90 dakika bekliyor. Peki, Aston Villa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

ASTON VİLLA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - PSG mücadelesi 15 Nisan Salı akşamı futbolseverlerle buluşacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Kamara, McGinn, Rogers, Ramsey; Rashford.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Dembele, Doue, Kvaratskhelia.