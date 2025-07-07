Aşure ayı bitti mi, son gün ne zaman 2025? Muharrem ayı son günü 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, 2025 yılında Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geldi.
Ancak aşure geleneği tek bir günle sınırlı değil.
Muharrem ayı boyunca yapılan aşureler, komşulara ve yakınlara dağıtılarak paylaşma kültürü sürdürülüyor.
Aşure yapmak isteyenler, son günü öğrenmek istiyor.
Peki, aşure dağıtımı için son gün ne zaman? 2025 yılında Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte aşure için son gün...
AŞURE İÇİN SON GÜN 2025
Aşure Günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir.
2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz tarihine kadar devam etmektedir.
Yani, aşure yapmanın son günü 26 Temmuz'dur.