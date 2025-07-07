Aşure ayı bitti mi, son gün ne zaman 2025? Muharrem ayı son günü 2025 Bu sene 5 Temmuz'da başlayan Aşure Günü için kazanlar kaynamaya devam ediyor. Aşure yapmak isteyenler, son gün tarihini de araştırıyor. Peki; aşure günü bitti mi, ne zaman bitecek? Muharrem ayı son günü 2025...