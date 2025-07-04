Aşure günü kaç gün sürer? Aşure günü ne zaman bitiyor?

Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü, sadece bir gün olarak kabul edilir.

Ancak Muharrem ayının ilk on günü boyunca da farklı ibadetler ve anmalar gerçekleştirildiği için halk arasında bu sürenin daha uzun olduğu düşünülmektedir.

2025 yılı için Aşure günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir. Aşure günü tek gün olarak kabul edilse de, bazı kişiler Muharrem ayının 9., 10. ve 11. günlerini de oruç tutarak değerlendirebilir.

Bu nedenle “Aşure ne zaman bitiyor?” sorusu sıkça sorulsa da, esasen Aşure günü sadece 10. günle sınırlıdır ve bu tarih sona erdiğinde Aşure günü de bitmiş olur.

Aşure geleneği kapsamında yapılan aşure tatlısı ise, Muharrem ayı boyunca çeşitli günlerde dağıtılabildiği için halk arasında bu günlerin uzun sürdüğü izlenimi oluşabilir.