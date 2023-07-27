Aşure Günü oruç tutulur mu? Nasıl niyet edilir? Sevabı bol, faziletleri çok… Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. Günü Aşure Günü’ne denk geliyor. Bu önemli günde oruç tutmanın faziletleri saymakla bitmiyor. Peki Aşure Günü orucu nasıl niyet edilir? İşte Aşure Günü oruç tutmanın sevabı…

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure Günü olarak adlandırılıyor.

Bu yıl Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar Aşure Günü için hazırlıklarına başladı.

Hicri takvime göre yeni yılın başlangıcını temsil eden bu özel gün, çeşitli ibadetlerle kutlanıyor.

Bu özel günde oruç tutmak, Müslümanlar için büyük bir anlam taşır ve bol sevap kazandırır.

Aşure günü orucu, bir günlük oruç olarak adlandırılır ve sabah ezanından iftar vaktine kadar devam eder.

Peki Aşure Günü oruç tutmak için nasıl niyet edilir? İşte detaylar ve Aşure Günü oruç tutmanın faziletleri...

Aşure Günü orucu nasıl tutulur ve niyet edilir?

27 Temmuz Perşembe gecesi sahur yapmalı ve 28 Temmuz Cuma gününü oruçlu geçirerek akşam ezanıyla birlikte iftarını yapmalıdır.

Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. "Allah'ı niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.

Aşure Günü oruç tutmanın faziletleri

Aşure gününde oruç tutmak, peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetine uygun davranışlardan biridir. Bu nedenle aşure gününde oruç tutarak peygamberin sünnetini takip etmek, sevap kazandırır.

Aşure günü orucu tutmak, geçmiş yıllardaki günahların affedilmesine vesile olabilir. Hadislerde, bu günün orucunun geçmiş bir yıl içindeki günahların affına sebep olduğu belirtilir.

Aşure gününde yapılan duaların, Allah'ın rahmeti ve lütfuyla kabul edilme ihtimali yüksektir. Bu sebeple aşure gününde oruçlu olarak yapılan dualar, özel bir öneme sahip olabilir.

Aşure günü orucu tutan kişilere, o yıl içindeki musibetlerden ve kötülüklerden korunma duası yapılır. Aşure gününün Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, bu orucun koruyucu bir etkisi olduğuna inanılır.

Aşure günü orucu, birçok farklı malzemenin bir araya gelerek pişirildiği aşure tatlısıyla özdeşleştirilir. Bu oruç, kişilere Allah'ın nimetlerine şükretme fırsatı sunar.