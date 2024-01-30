Asvel Lyon - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 24. hafta maçında Asvel Lyon'a konuk olacak.
Sarunas Jasikevicius ile başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertliler deplasmanda karşılaşacağı Asvel Lyon'u mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.
Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada evinde Bologna'yı 88-75 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 23 maçta 14 galibiyet 9 yenilgi aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı temsilcimiz 101-86 kazandı.
Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan Nate Sestina, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.
Basketbolseverler EuroLeague'in 24. haftasında oynanacak olan Asvel Lyon - Fenerbahçe Beko maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Asvel Lyon - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Asvel Lyon - Fenerbahçe Beko
30 Ocak Salı günü (bugün) 22:00'de Ldlc Arena’da oynanacak zorlu mücadele S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.