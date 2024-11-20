ATACMS füzesi nedir? ATACMS füzesi menzili ve özellikleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.
ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.
Bu adımın, savaşın seyrini değiştireceği öngörülüyor.
Peki, ATACMS füzesi nedir, özellikleri nelerdir? İşte ATACMS füzesi menzili ve özellikleri...
ATACMNS FÜZESİ NEDİR
ATACMS (Army Tactical Missile System), ABD yapımı bir taktik balistik füze sistemidir.
Uzun menzilli hedeflere yüksek hassasiyetle saldırmak için tasarlanan bu füze, özellikle HIMARS ve MLRS sistemleri üzerinden fırlatılabilmesi sayesinde geniş bir hareket kabiliyeti sunar.
Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna’nın bu füzeleri kullanmaya başlaması, savaşın stratejik dengelerini değiştirme potansiyeline sahiptir.
ÖZELLİKLERİ
Menzil: 25–300 km
Ağırlık: 1300–1600 kg
Çap: 61 cm
Uzunluk: 3,96 m
Fırlatma Sistemleri:
HIMARS (M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Füze Sistemi)
MLRS (M270 Çok Namlulu Roket Sistemi)