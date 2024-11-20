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ATACMS füzesi nedir? ATACMS füzesi menzili ve özellikleri

ATACMS füzesi nedir? ATACMS füzesi menzili ve özellikleri Ukrayna-Rusya savaşında adı sıkça gündeme gelen ATACMS, 300 kilometreye kadar menzili ile dikkat çekiyor. ABD’nin Ukrayna’ya bu füzeleri tedarik etme kararı, savaşın seyrini değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, ATACMS füzesi nedir, özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...