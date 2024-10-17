Ataerkillik: Patriyarka nedir, ne anlama gelir? Patriyarkal ne demek?

Yağmur Dinç

"Ataerkil toplum" denilince, ülkemizden bahsedebiliriz.

Türkiye, geçmişten günümüze ataerkil yani erkek egemen toplumlar arasında yer almaktadır.

Soy, erkeklik, babalık terimlerinin önemli olduğu toplumlarda "patriyarka"dan bahsedilebilir.

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile birlikte merak konusu olan patriyarka ile ilgili bilgileri derledik.

Peki, patriyarka nedir? Patriyarkal ne demektir? İşte bilgiler...

PATRİYARKA NEDİR

Patriyarka, toplumsal ve kültürel bir sistem olarak, erkeklerin aile, toplum veya kurumlar üzerindeki egemenliğini ifade eder. Bu sistemde, erkekler genellikle liderlik, güç ve otorite konumlarında bulunur; kadınlar ise daha çok destekleyici veya ikincil rollerde yer alır.

PATRİYARKAL SİSTEM NE DEMEK

"Patriyarkal" terimi, patriyarka sistemine dayanan veya bu sistemi ifade eden bir kavramdır.

Sistemde erkekler, liderlik, karar alma ve güç pozisyonlarında daha belirgin bir rol üstlenirken, kadınlar genellikle daha destekleyici veya ikincil rollerde yer alır.

Erkekler, ailede ve toplumda karar verme süreçlerinde belirleyici bir konumda bulunur.

Geleneksel cinsiyet rolleri, erkeklerin daha aktif, kadınların ise daha pasif veya destekleyici bir rol oynamasını teşvik eder.

Erkeklerin eğitime, iş gücüne ve ekonomik kaynaklara erişiminde daha fazla fırsat ve destek sağlanırken, kadınlar bu alanlarda genellikle daha fazla engelle karşılaşabilir.