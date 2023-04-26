Atalardan kalan şifa! Yanık ve yara izlerine çare: Yumurta yağı! Sarısını ayırıp böyle pişirin... Yanık ve yara izi tedavisinde oldukça etkili ve doğal bir ilaç olan yumurta yağı, yüzyıllardır uygulanan bir yöntemdir. Pek duyulmamış olsa da, deneyen vazgeçemiyor.

Yüz yıllık geçmişe sahip olan alternatif tedavi yöntemleri, günümüzde hala şifasını kanıtlıyor. Onlardan birisi de kulağa oldukça garip gelen "yumurta yağı".

Yumurta yağı nedir derseniz, yanıklar üzerinde oldukça faydalı olduğu ve iz bırakmadan hızlı bir iyileşme süreci başlattığı eski insanlar tarafından bilinen ve uygulanan bir yöntem diyebiliriz.

Günlük hayatta sıklıkla yaşanan durumlardan biri olan yanık ve yaralanma, zamanla iz bırakabiliyor. Cildin iyileşmesi için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirildi ancak bazen doğal çözümler de oldukça işe yarayabiliyor.

Pek duyulmamış olan yumurta yağı, hem basit tarifiyle hem de inanılmaz etkisiyle dikkat çekiyor.

Yumurtanın yağı nasıl çıkartılır sorusu akıllarda yer alırken, faydalarını ve yapılışını sizler için araştırdık.

İşte yumurta yağı tarifi ve faydaları...

Yumurta yağı nasıl yapılır?

5 adet yumurtayı iyice pişene kadar haşlayın. İyice soğumasını bekleyin ve sarılarını ayırın. Yumurta sarılarını püre haline getirin ve yüksek ateşte pişirmeye başlayın.

Bir süre sonra tavanın dibine yapışacak, gittikçe koyu bir kıvam alacak ve kömürleşmeye başlayacak.

Yumurtalar kömürleştikçe bir süre sonra yağını salmaya başlayacak. Macun kıvamı alana kadar pişirin. Ardından kavanozda muhafaza edin. Yumurta yağı kullanıma hazırdır.

Yumurta yağının faydaları

Yara izlerinin tedavisinde etkilidir.

Yumurta yağı antiinflamatuar özelliğiyle enfeksiyonu iyileştirir.

Yanık acısını ve izini geçirmeyi sağlar.

Düzenli kullanımında saçı güçlendiriyor, saçın dokusunu koruyor, saç dökülmesini önlüyor, erken beyazlamanın önüne geçiyor.