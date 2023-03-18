Atatürk'ün Çanakkale'de kullandığı otomobil görücüye çıktı! HER DETAYI MUHTEŞEM: İşte o tarihi kareler Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya'daki son örneği, Torino şehrinden getirildi. Türkiye'ye getirilen otomobil, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor. Otomobili görmek isteyenler, müzeye giderek bu fırsatı yakalayabilir.

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında, şehitlerimizi anma törenleri ve zaferin kutlamaları devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir direniş sergileyen Türk askeri, Çanakkale'yi sonsuza kadar geçilmez kıldı.

Bugüne özel tarihi kareler ve tarihi hikayeler ise gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu tarihi detaylardan birisi de Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı otomobil oldu.

Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya'daki son örneği, Torino şehrinden getirtilerek Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

İşte Atatürk'ün kullandığı otomobil!

Rahmi M. Koç Müzesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tarihe geçmiş bir objeyi ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya'daki son örneği Torino şehrinden getirtilerek Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Harbiye Nezareti'nin, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis ettiği Fiat Zero ile aynı model olan otomobil, İtalya Torino'dan getirildi ve Tofaş tarafından Rahmi M. Koç Müzesi'ne hediye edildi.

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları esnasında ender fotoğraflarından biri de bu otomobil üzerinde çekilen fotoğraf olduğu kaydedildi.

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından kurulan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karataş'ın başkanı olduğu Çanakkale Savaşları Enstitüsü, ayrıntılı çalışmaları sonucunda Atatürk'ün cephede kullandığı otomobilin 1913 model Fiat Zero modeli olduğunu belirledi.

Sadece 2 bin adet üretilen Fiat Zero, enstitü tarafından yayına hazırlanan Anafarta Dergisi'nin 2022 İlkbahar sayısında kapağa taşındı.

Enstitü Araştırmacısı Onur Kuşku tarafından kaleme alınan "Mustafa Kemal Atatürk'ün Otomobili Peşinde: Gelibolu'da Tekerlek İzleri" başlıklı yazıda, Atatürk'e tahsis edilen otomobilin hikayesi mercek altına alındı.

Model Zero'nun üretimine, 1912 yılında Fiat'ın Torino'da yer alan Corso Dante Fabrikası'nda başlandı. Devam eden yıllarda ise Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte modelin üretimi sekteye uğradı.

Fiat'ın üretim hatlarının tamamı, İtalyan ordusunun ihtiyaçlarına ayrıldı. Model Zero, 1915'te banttan son kez indiğinde 2 bin adetlik satışa ulaşmıştı. Model ismindeki "12-15 HP" ibaresi beygir gücünün yerine otomobilin İtalyan vergi sisteminde girdiği dilimi yansıtıyor.

Model Zero'da 1.846 santimetreküp (1.8 litre) değerinde karbüratörlü ve dört silindirli doğal emişli benzinli motor bulunuyor. Motoru 2 bin devir dakikada maksimum 19 beygirlik güç üretiyor.

Dört kişilik oturma düzenine sahip, iki kapılı tarzda olan Zero, saatte 63 kilometre hıza ulaşabiliyor. Model Zero, pek çok ülkede satıldı. Türkiye'ye 12 adet gelen Fiat Zero'yu, İstanbul'da satan bayinin adı ise arşivlere göre "Dilsizian".

Rahmi Koç Müzesi nerede?

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi; Açık Hava Sergileme Alanı, Tarihi Hasköy Tersanesi ve Mustafa V. Koç Binası olmak üzere toplam üç ana bölümden oluşuyor. Müze, Haliç kıyısında Hasköy’de 27.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Ziyaret saatleri

İstanbul Rahmi Koç Müzesi Pazartesi günü hariç, Salı-Cuma: 10:00 – 17:30, Cumartesi-Pazar: 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyarete açık.

Pazartesi günleri, Dini Bayramların arife ve birinci günü ile her yıl 31 Aralık ve 1 Ocak günleri kapalı.

Bilet Fiyatları

Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL.

Denizaltı giriş ücreti yetişkinler için 14 TL, öğrenciler için 10 TL.

Tekne turları fiyatları yetişkinler için 14 TL, öğrenciler için 10 TL. Bilet fiyatları dönem içerisinde değişebilir.

Müzeye giden İETT otobüsleri

36T Taksim – Cebeci

38T Taksim – Küçükköy

47 Eminönü – Yeşilpınar

47Ç Eminönü – Güzeltepe

47E Eminönü – Binevler

54HŞ Şişli – Hasköy

54HT Taksim – Hasköy