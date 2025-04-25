ATM’lerde yeni dönem başladı: Artık telefonla konuşmak yasak

Haber Merkezi

Japonya’nın Osaka şehri, yaşlı nüfusunu telefon dolandırıcılarının hedefinden korumak için dikkat çeken bir karar aldı.

Şehir yönetimi, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin ATM kullanımı sırasında cep telefonuyla konuşmasını yasakladı.

Bu adım, özellikle kendisini polis, banka görevlisi ya da aile bireyi gibi tanıtarak yaşlı vatandaşları kandıran dolandırıcıların önünü kesmeyi hedefliyor.

Dolandırıcılar, ATM başındaki yaşlılara telefonda adım adım talimat vererek para transferi yaptırıyor. Yeni düzenlemeyle bu zincirin kırılması amaçlanıyor.

FİZİKSEL CEZA YOK, BİLİNÇLENDİRME VAR

Yasağın arkasında cezai bir yaptırım olmasa da, esas amaç halk arasında farkındalık oluşturmak.

Bankalar, ATM'lere bilgilendirme afişleri asacak ve personel yaşlı vatandaşlara destek verecek. Böylece hem güvenlik önlemleri artacak hem de bireyler dolandırıcılık konusunda bilinçlenecek.

20 MİLYAR TL KAYIP: YAŞLILAR HEDEFTE

Ulusal Polis Teşkilatı’nın paylaştığı son verilere göre, yalnızca 2024 yılı içinde bu yöntemle kaybedilen para miktarı 72,1 milyar yen’e, yani yaklaşık 20 milyar TL’ye ulaştı.

Kurumsal kurumlar hariç 20 binden fazla kişi bu dolandırıcılıkların mağduru oldu. En dikkat çeken detay ise mağdurların yaklaşık yarısının 75 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşması.

Osaka’da 75 yaş üstü bireylerin ATM'lerden yapabileceği günlük para çekme ve havale işlemleri 300 bin yen (yaklaşık 80 bin TL) ile sınırlandırıldı. Ayrıca, ATM’lerin yakınına uyarı afişleri asılacak, bankalar ve işletmeler müşterileri aktif olarak bilgilendirecek.

Ön ödemeli kart satan dükkanlara da görev düştü. Bu işletmeler, kartı satın alan kişinin dolandırılmadığından emin olma sorumluluğunu taşıyacak.

Sadece Osaka değil; Tokyo, Nagano ve Fukuoka gibi büyük şehirler de benzer önlemleri uygulamaya koydu. Çağrı engelleyici cihazlar, yaşlılara yönelik seminerler ve banka uyarı sistemleriyle dolandırıcılığın önüne geçilmeye çalışılıyor.