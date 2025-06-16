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Avrupa’nın en güzel ilçeleri açıklandı! Türkiye’nin o ilçesi de listeye dahil oldu

Avrupa’nın en güzel ilçeleri açıklandı! Türkiye’nin o ilçesi de listeye dahil oldu Yapılan bir araştırma sonucunda Avrupa’nın dört bir yanından yüzlerce kasabanın değerlendirildiği çalışmada en etkileyici kasabalar belli oldu. Mimari dokusu, doğal güzellikler, kültürel zenginlikleri ve yaşam kalitesi gibi bir çok faktörle gidenleri büyüleyen bu kasabalar arasına Türkiye’den dahil olan ilçe bakın hangisi oldu…