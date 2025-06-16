Avrupa’nın en güzel ilçeleri açıklandı! Türkiye’nin o ilçesi de listeye dahil oldu

Avrupa’nın dört bir yanından mimari zarafet, doğal güzellik, kültürel zenginlik ve yaşam kalitesi kriterlerine göre Avrupa’nın en güzel kasabaları seçildi.
Uluslararası jüriler tarafından hazırlanan listeye Türkiye’den dahil olan ilçe görenleri şaşırtmayı başardı.
Listeye adını yazdırmayı başaran ilçeler doğasıyla gidenleri büyülemeyi başaran nadir yerler arasında yer alıyor.
Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine 10. sırada adını yazmayı başaran Türkiye’nin saklı cenneti tarihi dokusu, sakin yaşam tarzı ve doğasıyla pek çok lokasyonu gerisinde bıraktı.
İŞTE AVRUPA’NIN EN GÜZEL KASABALARI
1-Kilkenny / İrlanda
2- Berat / Arnavutluk
3- Civita di Bagnoregio / İtalya
4- Procida / İtalya
5- Conwy / Galler
6- Lech / Avusturya
7- Hindeloopen / Hollanda
8- Lefkara / Kıbrıs
9- Rovinj / Hırvatistan
10- Gölyazı / Türkiye