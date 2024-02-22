Avuç içiniz kırmızı ise yandınız! Kızarık avuçlar bakın neyin habercisi...

Hastalıklar, çeşitli belirtiler ile sizi haberdar edebilir.
Organlarda ortaya çıkan sorunlar özellikle vücudumuzun dış görüntüsünü etkiler.
Avuç içlerinizi hemen kontrol edin! Normal renkte görünüyor ise sorun yok denilebilir.
Ancak belirli kızarıklıklar var ise dikkat etmeniz gerekebilir.
Kızarık avuçlar neyin belirtisi
Avuç içlerinin kırmızıya dönmesi, vücuttaki en küçük kan damarları olan kılcal damarların genişlemesinden kaynaklanıyor.
Uzmanlar, bu kızarıklığın artan hormon düzeyinden kaynaklanabileceğine ve sıklıkla kalıtsal olabileceğine dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalar, avuç içlerinde ortaya çıkan kızarıklığın karaciğer yetmezliği ile bağlantı olabileceğini gösterdi.
Karaciğerin işlevini yitirdiğini gösteren ilk işaretlerden biri kırmızı avuç içleri.
Eğer geçmeyen bir görüntüye sahipseniz, uzmana danışmanızda fayda var.