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Avuç içiniz kırmızı ise yandınız! Kızarık avuçlar bakın neyin habercisi...

Avuç içiniz kırmızı ise yandınız! Kızarık avuçlar bakın neyin habercisi... Avuç içlerindeki kızarık görüntü, sağlığınıza dair birçok şey anlatıyor. Özellikle o organın çürümeye başladığına işaret edebilir...