Avusturya - Türkiye maçı TRT Spor'da mı? Avusturya - Türkiye maçı hangi kanalda?

EURO 2024 öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Futbol takımımız ikinci hazırlık maçında Avusturya'ya konuk oluyor.
Geçtiğimiz hafta Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol takımımız mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.
Millilerimiz ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşılaşacak. Avusturya - Türkiye hazırlık maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırma yapıyor.
Maçın bilgilerini öğrenmek isteyenler "Avusturya - Türkiye maçı hangi kanalda?" ve "Avusturya - Türkiye maçı TRT’de mi?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, Avusturya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Avusturya - Türkiye maçı hangi kanalda?
Avusturya ile Türkiye arasında oynanacak özel maç 26 Mart 2024 Salı günü oynanacak. Avusturya'da bulunan Ernst Happel Stadyumu'nda saat 22.45’te başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak...