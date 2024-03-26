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Avusturya - Türkiye maçı TRT Spor'da mı? Avusturya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Avusturya - Türkiye maçı TRT Spor'da mı? Avusturya - Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol takımımız özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Avusturya - Türkiye maçının yayınlanacağı kanalı öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. İşte maçın yayınlanacağı o kanal...