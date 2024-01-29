Ayak altına kekik yağı sürün, mucizeyi görün... Şifacıların özellikle incelediği bir bitki olan kekik, özü kullanılarak yağ haline getiriliyor. Kekik yağını dertlerine sürenler, sağlığa kavuşuyor. İşte her derde derman kekik yağını ayaklarınızın altına sürdüğünüzde bakın neler oluyor.

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İlaç sektörünü bitirecek özelliklere sahip olan kekik, araştırmacıların merceğinde...

Yemeklere lezzet veren bir baharattan çok daha ötesi olan kekik, "karvakrol" maddesi içermesi sebebiyle kıymete biniyor.

Dünyanın en kıymetli bitkisi sayılan kekik, doğru kullanıldığında vücutta istenmeyen her şeyi iyileştirebiliyor.

Kekiğin etki edemediği bakteri, mikrop ve virüs çeşidi olmadığı konusunda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kekiği kullanmanın bir yolu da özünü çıkartmak oluyor. Yapraklarından elde edilen yağ, bazı bölgelere sürüldüğünde mucizeler yaratıyor.

Özellikle tavsiye edilen nokta, ayak altları...

Bakın ayak altınıza kekik yağı sürmek ne işe yarıyor!

Kekik yağının etkisi

Ayak altına kekik yağı sürmek en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Bunun soğuk algınlığını aldığına ve öksürük, bronşit gibi üst solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir.

Kekik yağının doğal antiseptik ve antibakteriyel özellikleri, ayak mantarı gibi sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, ayaklardaki ölü cilt hücrelerini temizleyerek, cildin yenilenmesini sağlar.

Kekik yağının analjezik özellikleri sayesinde, ayak ağrılarına ve kas gerginliklerine de iyi gelebilir.