Ayakkabı devi iflas bayrağını çekti! 160 mağazasının kepenklerini indiriyor

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Almanya ve Avusturya genelinde 160 mağazası bulunan 150 yıllık bir geçmişe sahip olan Görtz, iflas bayrağını çeken perakendeciler arasına eklendi.

İflas süreci kapsamında tüm şubelerini kapatma kararı ile sektörde büyük bir yankıya uyandırdı. Şirket, mağazalarını kapatmadan önce stoklarını eritmek için ürünlerinde yüzde 70'e varan indirim başlattı.

Şirket, önümüzdeki iki hafta içinde söz konusu mağazaları boşaltılarak mülk sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Görtz’ün Hamburg’daki 4 bin metrekarelik merkez mağazasının da bu süreçte kapatılacağı belirtildi.

150 YILLIK DEVİR KAPANDI!

Almanya’nın ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Görtz, iki yıl önce yaşanan mali sıkıntıları aşmak amacıyla yaptığı iflas başvurusunda toparlanamayarak sektörden çekildi.

Özellikle koronavirüs pandemisinin ardından düşen mağaza satışları ve hızla artan online alışveriş eğilimi, Görtz’ün gelirlerinde büyük düşüşe neden oldu. Artan maliyetler ve kira ödemelerinde yaşanan sıkıntılar da şirketin sonunu hazırladı.

İflas kararıyla birlikte tüm mağazaların kapatılmasıyla birlikte, şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin kişinin işini kaybetmek zorunda kalacağı belirtildi.