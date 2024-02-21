Ayakları 38-39-40-41-42 olanlar dikkat! Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor... İsveçli bilim insanları çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. İnsanların ayak numaralarına göre yaşam sürelerinin hesaplanabileceğini belirtti. Eğer ayaklarınız 38-39-40-41-42-42-43 numaraysa yaşam süreniz bakın ne kadarmış…

ensonhaber.com

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada çarpıcı bir hesaplama yapıldı. Araştırmaya göre, ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bir bağlantı kurulabileceği iddia edildi.

Yapılan araştırmaya göre bilim insanları bazı ayak numaralarına sahip olan kişilerin ömürlerinin daha kısa olabileceğini belirtildi.

Söz konusu çalışma farklı yaş gruplarında ve farklı tip ayak numaralarına sahip insanlar üzerinde gerçekleştirildi.

Çalışmaların başında yer alan uzman isim, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor." açıklamasında bulundu.

Ayak numaranız ömrünüzü belirliyor…

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda insan ömrünün süresi ile ayak numarası arasındaki bağlantı arasında bazı sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlara göre, kadınlara ve erkeklere göre ayak numarası ve yaş aralığı hakkında şu şekilde;

Kadın

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

42 Numara – 73-75 yaş

44 Numara – 70-72 yaş

45 Numara – 67-70 yaş

46.5 Numara – 66-69 yaş

Erkek

37.5 Numara – 63-66 yaş

38.5 Numara– 64-69 yaş

40 Numara – 66-69 yaş

42 Numara – 67-72 yaş

43 Numara – 72-75 yaş

44 Numara – 73-77 yaş