Ayakları 38-39-40-41-42 olanlar dikkat! Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor...

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada çarpıcı bir hesaplama yapıldı. Araştırmaya göre, ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bir bağlantı kurulabileceği iddia edildi.
Yapılan araştırmaya göre bilim insanları bazı ayak numaralarına sahip olan kişilerin ömürlerinin daha kısa olabileceğini belirtildi.
Söz konusu çalışma farklı yaş gruplarında ve farklı tip ayak numaralarına sahip insanlar üzerinde gerçekleştirildi.
Çalışmaların başında yer alan uzman isim, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor." açıklamasında bulundu.
Ayak numaranız ömrünüzü belirliyor…
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda insan ömrünün süresi ile ayak numarası arasındaki bağlantı arasında bazı sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlara göre, kadınlara ve erkeklere göre ayak numarası ve yaş aralığı hakkında şu şekilde;
Kadın
36 Numara – 64-69 yaş
37.5 Numara – 70-76 yaş
38 Numara – 77-82 yaş
40 Numara – 78-84 yaş
42 Numara – 73-75 yaş
44 Numara – 70-72 yaş
45 Numara – 67-70 yaş
46.5 Numara – 66-69 yaş
Erkek
37.5 Numara – 63-66 yaş
38.5 Numara– 64-69 yaş
40 Numara – 66-69 yaş
42 Numara – 67-72 yaş
43 Numara – 72-75 yaş
44 Numara – 73-77 yaş