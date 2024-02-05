Ayaklarınıza birkaç damla sürün, 20 dakikada şifa bulun... Geçmeyen ayak mantarınız varsa bu yöntem sayesinde kurtulacaksınız. Ayaklarınıza bu yağı sürün, ayak mantarından eser kalmayacak.

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Ayak mantarı, sıcak ve nemli ortamlarda hızla gelişirken, terleyen ayaklar veya kapalı ayakkabılar bu enfeksiyona davetiye çıkarıyor.

Mantar enfeksiyonunun bir diğer yayılma şekli ise enfekte bir kişi veya nesne ile temas sonucunda gerçekleşiyor.

Ancak, bazı insanlar genetik olarak mantar enfeksiyonlarına daha yatkın olabilirler.

Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, mantar enfeksiyonlarına daha savunmasız hale gelirken, dar alanda uzun süre kalan ayaklar veya hava sirkülasyonunu azaltan çoraplar da enfeksiyon riskini artırır.

Ancak, bu durumla başa çıkmanın bir yolu var! Ayaklarınıza sabah akşam bu yağı sürün, mantar enfeksiyonundan kurtulun.

Çay ağacı yağı ile mantara veda edin!

Ayak mantarını hafifletmek ve iyileştirmek için bir kulak çubuğuna çay ağacı yağı damlatarak mantarlı bölgeye düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Sabah ve akşam olacak şekilde düzenli uygulama sonucunda, mantarın iyileşmeye başladığını gözlemlemek mümkündür.

Ancak, çay ağacı yağını kullanmadan önce alerji riskini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu nedenle, öncelikle farklı bir bölgeye uygulayarak test etmeyi unutmamak gerekir. Aksi takdirde, mantarlı bölge daha fazla etkilenebilir.