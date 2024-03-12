Ayçiçek yağı 89 TL'ye düştü! 1-2-3-4-5 litre stokları hızla eriyor… O markette kuyruk oluşacak Ramazan'ın gelmesiyle birlikte, market rafları bereketleniyor! Özellikle ayçiçek yağında görülen dev indirimler, alıcılarını bekliyor. Duyan o markete akın edecek…

ensonhaber.com

Ramazan ayı geldi, marketler de fiyatları indirdi!

Özellikle tüketicilere yönelik cazip indirim fırsatları sunan CarrefourSA, bu özel ayda adeta bir fırsatlar cenneti sunuyor.

CarrefourSA'nın market raflarında hızla tükenen 5 litrelik ayçiçek yağı, müşterilerin yüzünü güldüren fiyat düşüşleriyle dikkat çekiyor.

CarrefourSA mağazalarında, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları 139 TL'den 89 TL'ye düşerek alışveriş listelerinin başına yerleşti.

Bu dev indirimle birlikte, alışveriş severler mağazalara ve online alışveriş platformlarına akın ediyor.