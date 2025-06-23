AYT 2025 Kutsal Şehirler Sorusu: Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? İşte cevabı....

22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda sorulan bazı sorular sınavın hemen ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Özellikle “Roma, Kahire ve Lhasa dini şehir midir?” sorusu, adayları olduğu kadar genel kültür meraklılarını da araştırmaya yöneltti.

Sınav sonrası öğrenciler, bu üç şehrin dini kimliklerini tartışırken, arama motorlarında “Kahire dini şehir mi?”, “Roma kutsal şehir mi?” ve “Lhasa dini şehir mi?” gibi sorgular rekor kırdı.

İşte merak edilen sorunun yanıtı...

ROMA DİNİ ŞEHİR Mİ

Roma Hristiyanlık açısından büyük öneme sahip bir şehirdir. Katolik mezhebinin ruhani lideri olan Papa’nın yaşadığı Vatikan, Roma şehri içinde yer alır.

KAHİRE DİNİ ŞEHİR Mİ

Kahire, İslam dünyasında önemli bir dini merkez olarak kabul edilmektedir. Memlükler döneminde büyüyen ve güçlenen şehir, 13. yüzyılda Abbâsî hilafetinin Bağdat’tan taşınmasının ardından İslam coğrafyasının ruhani merkezlerinden biri haline gelmiştir.

LHASA DİNİ ŞEHİR Mİ

Tibet’in başkenti olan Lhasa, Budizm açısından büyük bir öneme sahiptir.

Lhasa, yüzyıllardır Tibet Budistleri için büyük bir hac merkezi olmuştur ve birçok Budist hayatlarında en az bir kez burayı ziyaret etmeyi amaçlar.