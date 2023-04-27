Ayten Dönmez kimdir? Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez neden tutuklandı? Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayten Dönmez'in kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılmaya başladı. Peki Ayten Dönmez kimdir? Ayten Dönmez neden tutuklandı? İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma düzenledi. Yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına alınan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Ayten Dönmez’in kim olduğu ve neden tutuklandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Ayten Dönmez kimdir? Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez neden tutuklandı? Ayten Dönmez neden tutuklandı? İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Ayten Dönmez’in geçtiğimiz yıllarda yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarak bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın "Kırsal Alan" yapılanmasına katılan silahlı eğitim aldığı, yine kaçak yollarla ülkemize geldiği iddia edildi. Ayten Dönmez kimdir? Ayten Dönmez, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez hakkında gözaltı kararı alınmıştır.