Az önce uyarı geldi: Şarjları doldurun! Her an kesilebilir...

Yağmur Uçar

Avrupa, karanlığa gömüldü...

Avrupa’nın güneyindeki İber Yarımadası’nda yer alan İspanya ve Portekiz’in yanı sıra Fransa’nın bazı bölgelerinde, geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Yaşanan kesintinin ardından metro ve tren seferlerini durdurdu, telefon ve internet bağlantılarını kesti, ATM'ler ve trafik ışıkları çalışmaz hale geldi.

Akabinde ise Türkiye merak konusu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin, "Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı" dedi.

ŞARJLARI DOLDURUN

Hava Forum'un haberine göre; Türkiye için de uyarı yapıldı.

Paylaşımda, "Güç bankalarımızı (powerbank) tedbir amaçlı tam dolduralım. Avrupa'daki elektrik kesintileri bize de sıçrayabilir. Yetkililer Türkiye'nin, Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde bulunduğunu belirtti. Atmosferik olaya işaret ediyorlar ama şu ana kadar bir tespit yapılamadı." denildi.