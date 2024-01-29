Bağ-Kur'luların prim gün sayısı ne zaman düşecek? Esnafa erken emeklilik ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında Bağ-Kur'luların beklediği prim gün sayısı değişikliği hakkında açıklamalar yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız diyen Vedat Işıkhan, bunu prim gelirleriyle sağladıklarını ve en önemli gelirin bu olduğunu söyledi.

Vedat Işıkhan sözlerine şöyle devam etti;

"Vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya devam ediyoruz. Bağkurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz. "