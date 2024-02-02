Bahar kayıtları: AÖF kayıt yenileme ne kadar 2024? 2.dönem kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
2023 2024 AÖF kayıt yenileme duyurusu Anadolu Üniversitesi'nin internet adresinden yayınlandı.
Eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve ders seçimlerini yapacak.
AÖF kayıt yenileme ücreti ve işlemlerin nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı.
Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir? İşte AÖF kayıt yenileme işlemi 2024!
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
AÖF kayıt yenileme ücreti 2024
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.