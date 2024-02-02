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Bahar kayıtları: AÖF kayıt yenileme ne kadar 2024? 2.dönem kayıt tarihleri

Bahar kayıtları: AÖF kayıt yenileme ne kadar 2024? 2.dönem kayıt tarihleri AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak isteyenler, ders seçimi yapıyor ve ücretini ödüyor. Kayıt yenileyecek olanlar, "AÖF bahar ücreti ne kadar", "AÖF kayıt yenileme tarihleri" konularını araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, nasıl yapılır? AÖF bahar kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar...