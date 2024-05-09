Bahçeye bu çiçekleri ekin, keneleri temelli def edin… Havaların ısınmasıyla birlikte bahçeler yeşermeye, otlar büyümeye başladı. Hal böyleyken bahçenize ekeceğiniz doğru bitkiler kenelere kalkan oluşturuyor. Sizde bahçenize bu çiçekleri ekin kene kabusunu yaşamadan ortadan kaldırın…

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Havaların ısınmaya başlanmasıyla özellikle de bahçeli evi olanların yaşadığı böcek sorunları artmaya da başlar. Bu böcek sorunları arasında en korkulanı da kenedir.

Hiç ummadığınız bir anda bahçenizi istila edebilecek olan bu böcekler oldukça zararlı haşereler arasında yer alır.

Bahçenizde otlar yetişmeye başlamış ve çiçekler açmaya başladıysa bu zararlı haşerelerinde yuvası olabilecek potansiyel oluşturur. Bahçenize ekeceğiniz doğru bitkiler ise bu haşereler için adeta bir kalkan görevi görüyor.

İşte, kenelere karşı kalkan oluşturacağınız o bitkiler…

Pireotu: Bu bitki, kenelere karşı gerçek bir kovucu görevi gören nahoş bir koku ve tat yayar. Keneler pireotuna yaklaştıklarında hemen uzaklaşırlar. Etkili ve kesin çözüm olarak bahçeye ekilebilir.

Lavanta: Güzel kokusuyla bilinir. Lavanta, içerdiği linalool ve linalil asetat gibi uçucu yağlar, kenelerin sinir sistemine saldırır ve onları uzaklaştırır.

Limon Otu: Keneleri kaçırmada oldukça etkili olan diğer bitkidir. Limon otu verbena, birçok böcek gibi kenelerin hoşlanmadığı bir koku yayarak kenelerin yaklaşmamasını sağlar. Saksıda ya da toprakta yetiştirilebilir.

Biberiye: Birçok faydası ile bilinen biberiye aynı zamanda keneleri uzak tutmada da oldukça etkilidir. İçerdiği uçucu yağlar kenelerin duyu organlarını tahriş eder ve onları rahatsız ederek kaçmaya zorlar.