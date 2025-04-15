Bakan Uraloğlu Müjdeyi Verdi! Ankara-İzmir Arası 3 Buçuk Saate Düşecek

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke genelinde ulaşım altyapısındaki büyük dönüşümü anlatırken, özellikle Ankara-İzmir ve Ankara-İstanbul arasındaki projelere ayrı bir parantez açtı.

Bu projelerin Türkiye'nin ulaşım ağındaki devrimsel etkilerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, yeni yatırımların Türkiye'nin ulaşım altyapısını küresel ölçekte rekabetçi hale getireceğini ifade etti.

İzmir ve Ankara arasındaki hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasının ardından, seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate düşecek.

505 kilometre uzunluğunda olacak bu hat, özellikle Uşak, Afyonkarahisar ve çevre iller için büyük fırsatlar yaratacak.

ANKARA-İSTANBUL 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesiyle ilgili de müjdeyi verdi.

Projenin ön proje çalışmaları tamamlandığını ve hattın toplam uzunluğunun 344 kilometre olacağını belirtti.

Yeni trenler, saatte 350 kilometre hızla hareket edecek ve Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini sadece 80 dakikaya indirecek.

BAŞKENT, HIZLI TREN AĞI İLE BÜTÜNLEŞTİ

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın demir yolu altyapısının modernizasyonu ve yenilenmesi sürecinin hızla tamamlandığını ifade ederek, başkentteki hızlı tren ağının 2 bin 251 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul ve Ankara-Sivas hatlarıyla başkent, Türkiye’nin en geniş hızlı tren ağının merkezi konumuna geldi.

Bu projelerin Ankara’nın ulaşım altyapısındaki en önemli kilometre taşları olduğunu söyleyen Uraloğlu, başkentteki hızlı tren hatlarının artık daha hızlı, daha güvenli ve konforlu yolculuklar sağladığını belirtti.

Açıklamasına, “Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 728 milyar 40 milyon lira yatırım yaptık. Ankara'nın 23,1 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını 103,6 kilometreye çıkardık. 26,2 kilometrelik Esenboğa Havalimanı metro projesinde, Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşma dikkate alınarak revizyon yapılacak, önümüzdeki sene de imkanları değerlendirerek bu metroda yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz” sözlerini ekledi.