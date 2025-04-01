Bakanlık düğmeye bastı: Hava yolu ulaşımda sistem değişiyor! Yolcular artık…

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hava yolu ulaşımında yeni sistem için düğmeye basıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan duyuruda yeni sistem sayesinde, artık yolcuların tüm şikayet ve talepleri tek bir dijital platform üzerinden takip edilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hayata geçirilen "Yolcu Hakları Modülü", Kurumsal Dönüşüm Merkezi – Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP) yapısına entegre edilerek yolcular, hava yolu şirketleri ve ilgili idareyi tek bir çatı altında buluşturacak.

Yolcular, sistem üzerinden şikayetlerini doğrudan iletebilecek ve süreç hızla sonuçlandırılacak.

Bu yenilikçi uygulama, yolcu haklarını daha etkili şekilde korumayı ve hava yolu şirketlerini daha şeffaf bir hizmet anlayışına yönlendirmeyi hedefliyor.

FİZİKİ EVRAK DÖNEMİ KALKIYOR

Söz konusu uygulamayla birlikte, fiziki evrak ve e-posta devri de tarihe karışıyor. Artık tüm başvuruların çevrim içi ortamda değerlendirilecek.

Havayolu şirketleri, öncelikle gelen talepleri inceleyecek, anlaşmazlık durumunda ise sürece doğrudan SHGM müdahil olacak.

Ayrıca Türkiye’nin kurduğu bu dijital sistemin, Avrupa Birliği ülkelerindekinden daha kapsamlı olduğuna dikkat çekilerek, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza atıldığı ifade edildi.