Bakanlık harekete geçti: Yüksek maaş alanlar mercek altında! Tebligat gönderilecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca arttırılan önlemler kapsamında bu kez maaşı yüksek olan çalışanlar için düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz yıl boyunca tek bir işverenden 3 milyon liranın üzerinde gelir elde eden vatandaşlar ile birden sonraki işverenden 230 bin liradan fazla ücret alanların beyanname verme süresi 7 Nisan'da sona erdi.

Bu süre zarfından beyanname vermeyen kişiler için harekete geçildi. Bu kapsamda ilgili kişilere tebligat gönderilmesi için adım atıldı.

TEBLİGATLAR GÖNDERİLİYOR!

Banka ve sigorta kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler başta olmak üzere çeşitli kanallardan elde edilen veriler analiz edilerek beyanname vermemiş mükellefler saptanıyor.

Tespit edilen ve vergi dairelerine bildirilen kişilere ise tebligat bildirimi yapılacak. Vergi dairesinin tebligatta bulunduğu kişiler hem geçen yıl elde edilen kazanca göre hesaplanan vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödeyecek.

Vergi dairesinden tebligat yapılmadan Vergi Usul Kanunundaki “pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar vergi ziyaı cezası ödemekten kurtularak, sadece kazanca göre hesaplanan vergiyi ödüyeceler.