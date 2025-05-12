Bakanlık ünlü çizgi filmin oyuncağını yasakladı: Kansere yol açıyor

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oyuncağın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

KANSERE YOL AÇIYOR

Yapılan denetimler sonucu Serra Plastik markasına ait Arabalar çizgi filmindeki araba oyuncağında, kanserojen madde olan fitalat tespit edildi.

Bakanlık oyuncağın satışını durdurdu ve kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.