Bakanlıktan Google kullanıcılarına flaş karar: Resmen yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Google’daki yorum ve derecelendirme sistemine ilişkin dikkat çeken bir karar aldı.

Bundan böyle Google ve Google Haritalar’da herhangi bir hizmet sunan tesis için kullanıcılar yorum yapamayacak ve puan veremeyecek.

Kararın gerekçesi, tesisten hizmet almayan kişilerin de yorum yapabilmesi ve bu durumun haksız rekabet ile manipülasyona yol açması olarak açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre, herhangi bir platformda değerlendirme yapılabilmesi için hizmet veya ürün satın alındığının doğrulanması gerekecek.

Öte yandan, turistik bölgeler ve park gibi hizmet sunmayan konumlara yorum yapılmaya devam edilebilecek.

Google henüz Reklam Kurulu kararını yürürlüğe almadı. Google, Türkiye’deki yorum ve derecelendirme özelliğini tamamen kaldırabilir.

KURULDAN 30,2 MİLYON PARA CEZASI VE ERİŞİM ENGELİ

Donanım Haber'de yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, 14 Şubat 2025’te yaptığı toplantıda tüketiciyi yanıltan reklam ve uygulamalarla ilgili önemli kararlar aldı. Kurul, incelenen 205 dosyanın 183’ü hakkında toplam 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Ayrıca, tüketicilerin mağdur olmaması adına 37 dosyada erişim engeli kararı alındı. Bu karar kapsamında, yanıltıcı ve aldatıcı reklam içeriklerine sahip bazı internet sitelerine ve dijital platformlara erişim kısıtlaması getirilecek.

KURULUN AÇIKLAMASI

“İnternet sitelerinde var olan yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesi ile yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda Reklam Kurulunca gündeme alınan bir incelemede; firmanın “Tesis Yorumları” başlığı altında yer verdiği yorum ve puanlamaların, ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapıldığını ilişkin doğrulama yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden “Google” sistemleri üzerinden edinilen yorumlar temel alınarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu durumda, Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanmaması nedeni ile doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle; Google, blog sayfaları vb. nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformlar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”