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Bakaya cezası 2024: Yoklama (bakaya) cezası ne kadar, kaç TL?

Bakaya cezası 2024: Yoklama (bakaya) cezası ne kadar, kaç TL? Askerlik görevini zamanında yapmayanlar için biçilen ceza, "bakaya", yani yoklama cezası olarak biliniyor. Peki, 2024 yılı bakaya cezası ne kadar oldu? Yoklama kaçağı cezası kaç lira? İşte detaylar...