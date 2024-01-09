Bakaya cezası 2024: Yoklama (bakaya) cezası ne kadar, kaç TL?

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"Mazereti olmadığı halde" askerlik görevini yerine getirmeyen erkekler, yoklama kaçağı sayılıyor.
Yoklama kaçağı olan vatandaşlar vatan borcunu ödemediğinden "bakaya" olarak adlandırıyor.
Bakaya kalmanın belirli bir cezası bulunuyor. 2024 yılı için bu rakam merak ediliyor.
Yoklama kaçağı saklı ve bakayalar Askeralma Kanunu’nun 24. Maddesine göre idari para cezasıyla cezalandırılıyor.
Peki, bakaya cezası ne kadar kaç TL? İşte bakaya hesabı...
Bakaya cezası 2024
Kaçak olan kişilerin kendi iradeleri ile gelmeleri halinde her günün karşılığı olarak 5 Türk Lirası, yakalanmış olan kişilere ise her gün için 10 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.