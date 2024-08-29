Bakın alüminyum folyonun neden bir tarafı mat, bir tarafı parlak üretiliyor... Mutfakta yaşadığımız ikilemlerden birisi de alüminyum folyonun hangi yüzünü kullanacağımızdır. Bir tarafı mat, diğer tarafı parlak olan folyonun bakın amacı ve sebebi ne imiş...

Editör: Yağmur Dinç

Yemek pişirirken alüminyum folyonun parlak mı yoksa mat tarafını mı kullanmalıyız? Ve bunca zamandır bunu yanlış mı yapıyorduk?!

Endişeli aşçılar, rahat bir nefes alabilirsiniz: Görünen o ki, yemek pişirirken alüminyum folyoyu amacınıza göre çevirebilirsiniz.

Eğer bir püf noktası yoksa, o zaman alüminyum folyonun neden parlak ve mat bir tarafı var? İşte sebebi...

SICAK-SOĞUK AYARI

Yiyecekleri alüminyum folyo ile sıcak tutmak istiyorsanız parlak yüzeyini içe doğru çevirmelisiniz. Bu şekilde ısı, sarılmış yiyeceğe daha iyi geçer.

Ancak yemek soğutulacaksa parlak tarafı dışarı doğru çevrilmelidir, böylece dışarıdan içeriye daha az ısı nüfuz edebilir.