Balı mikserle çırpın, yeni boyutuyla tanışın...

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Arıların şifa dolu emeği bal, tatlı lezzetiyle kendini sevdirir.
Sağlık açısından da çok faydalı olan bal, düzenli olarak tüketilmelidir.
Balı farklı şekillerde denemek isteyenlere bir tavsiyemiz var.
Mikserler çırpılan balın sonuçları sizi şaşırtacak.
İyice ballandırın
Birkaç kaşık balı el mikseri ile çırpın. Köpük haline geldiğinde tüketmeye hazır demektir.
Kıvamı köpükleşen ve hafifleyen bal, daha lezzetli bir noktaya gelecektir.
Alışık olduğumuz görüntünün dışında bu şekilde tüketmek, deneyiminizi daha zevkli hale getirecek.
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