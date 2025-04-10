Balık avı yasağı başladı mı, ne kadar sürecek 2025?

Yağmur Uçar

Her yıl Nisan- Eylül aylarında uygulanan balık avı yasağı ile denizlerdeki balıkların çoğalması amaçlanıyor. Bu nedenle bu belirtilen aylarda balık avlanması engelleniyor.

Bir de hobi olarak balık tutmayı seven ve oltasını aldığı gibi deniz kenarına gidenler var...

Bu kişiler ise "Balık avı yasağı başladı mı 2025?" sorusunu araştırmaya ve detayları öğrenmeye çalışıyor.

Aynı zamanda balıkları taze tüketmeyi sevenler de...

Peki, Balık avı yasağı başladı mı 2025? İşte o tarihler...

AV YASAĞI TARİHLERİ 2025

1 Eylül 2024'te ağlarını denize bırakarak av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.

Sezon bitimine kısa bir süre kala yavaş yavaş teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılar, sezonun verimli geçmesinden memnun.