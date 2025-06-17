Balistik füze ile normal füze arasındaki fark nedir? İki füze türü arasındaki 5 fark...

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Son dönemlerde dünya gündeminde sıkça yer alan balistik füzeler, pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Balistik füzeler, fırlatıldıktan sonra belirli bir yüksekliğe çıkarak yerçekimi etkisiyle hedefe doğru düşen uzun menzilli silahlardır.

Roket motorlarıyla itildikten sonra, uzay boşluğuna kadar çıkabilir ve atmosfere yeniden girerek hedefini vurabilirler. Kıtalararası menzile kadar ulaşabilen türleri de vardır.

Peki, balistik füze ile normal füze arasındaki fark nedir? Hangi özellikleriyle ayrışıyorlar ve hangi durumlarda kullanılıyorlar?

İşte, balistik füze ile normal füze arasındaki 5 temel fark:

Uçuş Şekli

Balistik füzeler, yüksek irtifaya çıkarak serbest düşüşle hedefe iner. Normal füzeler ise motorla sürekli yönlendirilir.

Menzil

Balistik füzeler binlerce kilometre uzağa ulaşabilir. Normal füzeler genellikle kısa ve orta menzillidir.

Kullanım Alanı

Balistik füzeler stratejik (savaş) amaçlı kullanılır. Normal füzeler daha çok taktiksel saldırılarda tercih edilir.

Başlık Türü

Balistik füzeler nükleer veya yüksek yıkım gücüne sahip başlıklar taşıyabilir. Normal füzeler genellikle klasik (konvansiyonel) patlayıcılarla donatılır.

Maliyet ve Teknoloji

Balistik füzeler daha karmaşık, pahalı ve teknolojik sistemlerdir. Normal füzeler daha düşük maliyetlidir.